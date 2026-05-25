Elezioni Venezia 2026 i risultati definitivi | vince Venturini la città rimane al centrodestra

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Venturini è stato eletto sindaco di Venezia alle elezioni comunali del 2026. I risultati ufficiali confermano la vittoria del candidato sostenuto dal centrodestra. La città rimane sotto il controllo di questa coalizione politica, che ha ottenuto la maggioranza dei voti. La consultazione si è conclusa con la proclamazione definitiva degli eletti, sancendo il cambio di amministrazione. Nessun aggiornamento sui dettagli delle percentuali di voto o sui rivali sconfitti.

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Il risultato definitivo alle elezioni comunali di Venezia: Simone Venturini è il nuovo sindaco della città. Il candidato del centrodestra ha vinto a sorpresa con il 52% dei voti circa. Niente da fare per Andrea Martella, candidato del centrosinistra, che si è fermato al 38%. L’affluenza è stata del 55,87%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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