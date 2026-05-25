Elezioni Venezia 2026 i risultati definitivi | vince Venturini la città rimane al centrodestra

Simone Venturini è stato eletto sindaco di Venezia alle elezioni comunali del 2026. I risultati ufficiali confermano la vittoria del candidato sostenuto dal centrodestra. La città rimane sotto il controllo di questa coalizione politica, che ha ottenuto la maggioranza dei voti. La consultazione si è conclusa con la proclamazione definitiva degli eletti, sancendo il cambio di amministrazione. Nessun aggiornamento sui dettagli delle percentuali di voto o sui rivali sconfitti.

Il risultato definitivo alle elezioni comunali di Venezia: Simone Venturini è il nuovo sindaco della città. Il candidato del centrodestra ha vinto a sorpresa con il 52% dei voti circa. Niente da fare per Andrea Martella, candidato del centrosinistra, che si è fermato al 38%. L’affluenza è stata del 55,87%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pubblicati i risultati definitivi del referendum sulla giustizia

Notizie e thread social correlati

Elezioni Reggio Calabria 2026, i risultati definitivi: vince Cannizzaro, trionfo del centrodestraFrancesco Cannizzaro ha ottenuto quasi il 70% dei voti alle elezioni comunali di Reggio Calabria, risultando così vincitore.

Elezioni in Ungheria 2026, vince Péter Magyar con oltre il 53% su Viktor Orbán: i risultati definitiviAlle elezioni parlamentari in Ungheria del 2026, Péter Magyar ha ottenuto la vittoria con oltre il 53% dei voti, superando Viktor Orbán, che si è...

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026: i dati sull'affluenza; Venezia al voto, Martella sfida Venturini: candidati e liste per le elezioni comunali 2026; Elezioni comunali: oltre 6,6 milioni di italiani al voto oggi e domani; Elezioni 2026: come si vota, le info e il fac simile della scheda elettorale.

Elezioni #amministrative 2026: affluenza alle ore 23! Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto che alle ore 23 hanno votato complessivamente 84.283 elettori su 201.713, pari al 41,78%. Per le Municipalità hanno votato 84.273 elettori s x.com

elezioni di Venezia: dibattito efficace o rappresentatività totale? reddit

Elezioni Venezia 2026, i risultati definitivi: vince Venturini, la città rimane al centrodestraSimone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 52% dei voti, conquistando così l'elezione al primo turno a sorpresa. Il candidato del centrosinistra Andre ... fanpage.it

Risultati elezioni comunali Venezia, in vantaggio Simone Venturini (centrodestra)Leggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni comunali Venezia, in vantaggio Simone Venturini (centrodestra) ... tg24.sky.it