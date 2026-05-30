Venezia La città immobile

Venezia è rimasta ferma nel tempo, senza muoversi rispetto ai problemi di sempre. Da decenni si discute di sovraffollamento turistico, spopolamento e invecchiamento della popolazione locale. La città non si muove, ma i temi si ripetono in continuità senza soluzioni evidenti. La discussione pubblica rimane aperta senza cambiamenti significativi, e la situazione si trascina da anni senza interventi definitivi.

Venezia non è triste: è immobile. Perché da anni, anzi da lustri, meglio: da decenni si discute sempre degli stessi problemi, l’overtourism, lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione. Tutti ne parlano e nessuno li risolve, ammesso che sia possibile. Sì, c’era anche l’acqua alta ma almeno quella, al netto di scandali e processi, è stata eliminata perché il Mose funziona, anche se periodicamente si leggono profezie catastrofiche ma forse non catastrofistiche sull’innalzamento delle acque che prima o poi sommergeranno la città, e allora gli unici turisti a Venezia saranno i sub. Per il momento, la situazione è quella che tutti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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