La Città di Castiglion Fiorentino premiata a Venezia

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Città di Castiglion Fiorentino ha ricevuto un riconoscimento a Venezia. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato alla promozione di progetti e iniziative pubbliche. La cerimonia si è tenuta nel corso della giornata, con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. Il premio è stato consegnato in una cornice ufficiale, davanti a un pubblico di addetti ai lavori e media.

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Arezzo, 24 maggio 2026 – La Città di C astiglion Fiorentino premiata a Venezia. Nella giornata di sabato, in occasione dello “Spoleto Meeting Art Speciale Biennale di Venezia”, il Sindaco Mario Agnelli ha ritirato il Premio Internazionale Leone d’Oro 2026 della Cultura e della Letteratura promosso dal Menotti Art Festival di Spoleto. Nel fine settimana la Città di Castiglion Fiorentino è stata protagonista a Venezia in occasione dello “Spoleto Meeting Art Speciale Biennale di Venezia”. Nella giornata di sabato, infatti, il Sindaco Mario Agnelli ha ritirato il Premio Internazionale Leone d’Oro 2026 della Cultura e della Letteratura, promosso dal Menotti Art Festival di Spoleto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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