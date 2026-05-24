La Città di Castiglion Fiorentino premiata a Venezia

Notizia in breve

La Città di Castiglion Fiorentino ha ricevuto un riconoscimento a Venezia. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato alla promozione di progetti e iniziative pubbliche. La cerimonia si è tenuta nel corso della giornata, con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. Il premio è stato consegnato in una cornice ufficiale, davanti a un pubblico di addetti ai lavori e media.