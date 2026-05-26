Simone Venturini, 38 anni, è stato eletto nuovo sindaco di Venezia. È assessore da 11 anni e rappresenta il primo under 40 scelto dai cittadini. Durante la campagna elettorale, non ha presentato un piano B. La sua vittoria segna un cambiamento nel panorama politico locale. La sua candidatura ha ottenuto il sostegno di un'ampia fetta di elettori, consolidando la sua posizione come leader emergente. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede.

Sarà Simone Venturini il nuovo sindaco di Venezia. Il candidato del centrodestra ha battuto la concorrenza di Andrea Martella, rappresentante del centrosinistra e del M5s, e diventerà quindi il primo sindaco under 40 della città eletto dai cittadini. Assessore per 11 anni, aveva spiegato di essersi candidato per amore della città e di non avere un piano B rispetto a questo obiettivo, poi centrato. Simone Venturini nuovo sindaco di Venezia La candidatura, il ruolo di Zaia e la vittoria Chi è il nuovo sindaco di Venezia Simone Venturini nuovo sindaco di Venezia Con un risultato a sorpresa ma ampio nei termini, Simone Venturini ha battuto Andrea Martella nelle elezioni comunali, diventando il nuovo sindaco di Venezia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Simone Venturini nuovo sindaco di Venezia e primo under 40 eletto dai cittadini che non aveva un piano B

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Simone Venturini - • Labbraccio di tutta la città al nostro POLO NAUTICO (19.04.26)

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