Veneto in emergenza idrica | l’Adige e le falde ai minimi storici

Notizia in breve

Il fiume Adige e le falde acquifere nel Veneto sono ai livelli più bassi mai registrati. Questo calo riduce la disponibilità di acqua per uso domestico e agricolo. Le autorità stanno valutando misure per gestire la scarsità, inclusa la limitazione dell’uso di acqua e il monitoraggio delle risorse idriche. Non sono stati annunciati interventi specifici, ma si attendono decisioni per fronteggiare la crisi idrica in regione.