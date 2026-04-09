Veneto in crisi idrica | le falde scendono la neve salva l’Adige

In Veneto, la crisi idrica si sta aggravando con il calo delle riserve di acqua nelle falde sotterranee della pianura, che mostrano diminuzioni evidenti. La regione, coinvolta soprattutto nella provincia di Verona, affronta una carenza di risorse idriche, ma le riserve montane, alimentate dalla neve, contribuiscono a mantenere un certo equilibrio. La situazione resta critica, mentre si monitorano i progressi delle nevicate in alta quota.

Il deficit idrico che interessa la provincia di Verona e parte del Veneto trova un parziale contrappeso nelle riserve montane, mentre le falde acquifere in pianura registrano cali significativi. Nonostante la scarsità di piogge nel mese di marzo, la copertura nevosa sopra i 1.700 metri e i livelli degli invasi artificiali offrono una tenuta al sistema regionale. I dati tecnici raccolti da Arpav al 31 marzo delineano un quadro di forte squilibrio pluviometrico. Nel corso dell’ultimo mese, il Veneto ha ricevuto mediamente 54 millimetri di precipitazioni, un valore che si ferma ben lontano dai 68 millimetri della media storica calcolata tra il 1991 e il 2020. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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