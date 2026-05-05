Le scorte di sangue sono arrivate a livelli molto bassi, raggiungendo il minimo storico. Avis e un'associazione che si occupa di microcitemici hanno dichiarato che le terapie potrebbero essere a rischio a causa di questa carenza. La situazione non si è verificata in modo improvviso o stagionale, ma è iniziata diversi mesi fa. La riduzione delle donazioni ha portato a questa emergenza che si protrae nel tempo.

Questa volta l’emergenza non arriva all’improvviso. Non è un picco stagionale, non è un imprevisto. È iniziata mesi fa. Anzi, a dirla tutta, va avanti da quasi un anno. Eppure se ne parla poco. Non è un tema “caldo”, non fa rumore. Finché non riguarda qualcuno vicino a noi. Perché la verità è.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Modena sotto assedio: la Polizia Stradale è ai minimi storici? Cosa sapere Solo 117 agenti della polizia stradale garantiscono la sicurezza sul territorio di Modena.

Leggi anche: Selvazzano Dentro: bilancio in avanzo e spesa fissa ai minimi storici

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Emergenza sangue scorte ai minimi storici, Avis e associazione microcitemici: Terapie a rischio; Emergenza sangue a Venezia e Mestre: appello urgente ai donatori per 0 negativo e B negativo; Emergenza sangue a Mestre e Venezia: mancano i gruppi 0 negativo e B negativo; Reggio, le scorte di sangue ai minimi storici: serve l’aiuto di tutti.

Emergenza sangue a Reggio Calabria: a rischio le cure per i pazienti talassemiciNegli ultimi mesi le scorte di sangue disponibili presso le strutture sanitarie del territorio hanno raggiunto livelli critici. Questa situazione mette a rischio la continuità delle cure per molte pe ... strettoweb.com

Reggio, le scorte di sangue ai minimi storici: serve l’aiuto di tuttiCalano le donazioni ma i pazienti cronici sono in aumento. L’appello dell’associazione microcitemici ... msn.com

Emergenza sangue a Reggio Calabria: a rischio le cure per i pazienti talassemici - facebook.com facebook

#EMERGENZA #SANGUE Donare il sangue è un gesto semplice che può salvare la vita a molte persone. La San Michele ha organizzato con l’AVIS la raccolta sangue il 30 aprile 2026 dalle ore 8.00 alle ore 11.00. INGRESSO CASA DI CURA SAN MICHE x.com