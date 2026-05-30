Un uomo di 78 anni è stato ripreso dalle telecamere mentre lanciava un sacchetto contro tre veicoli parcheggiati. Il sacchetto si è aperto, rivelando il volto dell’autore del gesto. Le immagini mostrano chiaramente il suo volto mentre si allontana. Non sono stati forniti motivi ufficiali, ma le telecamere hanno immortalato il momento in cui il sacchetto ha tradito l’uomo, smascherandolo.

? Domande chiave Come ha fatto un semplice imprevisto a smascherare il vandalo?. Perché l'uomo ha scelto proprio quelle tre auto come bersaglio?. Cosa ha scoperto la polizia analizzando i video della zona?. Quali sono le conseguenze legali per il settantottenne di Santena?.? In Breve Danni a tre auto a San Raffaele Cimena tramite bastone e foratura pneumatici.. Rancore verso l'ex moglie come movente per l'azione vandalica a Castiglione Torinese.. Carabinieri di Castiglione Torinese recuperano l'oggetto usato per i danni alle vetture.. I carabinieri della stazione di Castiglione Torinese hanno denunciato un uomo di 78 anni residente a Santena per danneggiamento aggravato, dopo che le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un atto vandalico avvenuto a San Raffaele Cimena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vendetta dell’ex: il sacchetto cade e svela il 78enne alle telecamere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si mette un sacchetto in testa per sfregiare tre auto, la vendetta con l’ex moglie è un disastro: così il 78enne si è fatto riconoscere – Il videoUn uomo di 78 anni si è presentato con un sacchetto in testa per non essere riconosciuto e ha rigato e forato gli pneumatici di tre auto a San...

Chiuse il cane in un sacchetto e lo abbandonò: incastrato dalle telecamere e denunciatoUna persona è stata identificata e denunciata dopo aver abbandonato il proprio cane in modo volontario.

Temi più discussi: Si mette un sacchetto in testa per sfregiare tre auto, la vendetta con l'ex moglie è un disastro: così il 78enne si è fatto riconoscere - Il video; Si mette un sacchetto in testa e riga le auto in sosta per vendicarsi della ex moglie a Torino: 78enne denunciato; Torino, perseguita l’ex moglie e danneggia le auto in sosta: denunciato un 78enne; Sputa nelle patatine prima di servirle all’ex al drive-thru: manager McDonald’s accusata di una vendetta choc.

Si mette un sacchetto in testa per sfregiare tre auto, la vendetta con l'ex moglie è un disastro: così il 78enne si è fatto riconoscere - Il video x.com

Con una borsa in testa buca le gomme dell'ex moglie, ma il sacchetto scivola e viene riconosciutoA 78 anni voleva vendicarsi della ex moglie. Così si è messo un sacchetto di carta in testa, ha preso un bastone animato e ha rigato e bucato le gomme a tre auto. E per questo è stato denunciato dai ... torino.repubblica.it

Torino, 78enne si traveste con un sacchetto per danneggiare auto: vendetta contro l’ex moglieTorino, 78enne si traveste con un sacchetto per danneggiare auto: vendetta contro l’ex moglie A San Raffaele Cimena (Torino) un 78enne voleva vendicarsi della ex moglie, danneggiando le auto ... msn.com