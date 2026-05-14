Chiuse il cane in un sacchetto e lo abbandonò | incastrato dalle telecamere e denunciato
Una persona è stata identificata e denunciata dopo aver abbandonato il proprio cane in modo volontario. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’episodio, mostrando il momento in cui l’animale è stato inserito in un sacchetto e lasciato nel luogo. La vicenda si è verificata nella città di Ravenna e ha portato all’applicazione di sanzioni previste dalla legge contro il maltrattamento degli animali. La questione ha suscitato attenzione tra la comunità locale e le autorità competenti.
Ravenna, 14 maggio 2026 – Non ci sono scuse che tengano, l’abbandono volontario di un animale finalmente è punito dalla legge, con una multa e diversi mesi di reclusione. Non più res, una ’cosa’ come prima della legge Brambilla ma esseri senzienti: per questo abbandonare cani, con l’aggravante di farlo in strada, per fortuna ora è un reato penale e come tale va il colpevole, se ignoto, va individuato e perseguito. La cagnolina salvata. Con la speranza che ci sia anche il lieto fine, con l’adozione da parte di una famiglia che ami molto più – a dire il vero non ci vuole molto – la palla di pelo, per il momento ancora senza nome, ritrovata in via Rotta a inizi marzo in un sacchetto: una maltesina bianca salvata dalla Polizia Locale di fronte ai bidoni del complesso condominiale ai numeri 116-124 della stessa via Rotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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La mia stagione si è chiusa ieri. Iniziata sotto a un treno, col passare dei mesi siamo arrivati a festeggiare qualcosa di inaspettato e che ci meritiamo tantissimo. Ti voglio bene @Inter e scusa per il mio carattere di merda ma le bestemmie a volte me le avete ‘ca x.com
Ci sono silenzi che fanno più rumore delle urla. Quello di un cane che abbassa la testa per paura. Quello di un animale che trema ogni volta che sente arrivare il proprio padrone. Quello di chi sente tutto dal balcone accanto… ma sceglie di far finta di niente. P facebook
Cestini per la biancheria a prova di cane? reddit