Una persona è stata identificata e denunciata dopo aver abbandonato il proprio cane in modo volontario. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’episodio, mostrando il momento in cui l’animale è stato inserito in un sacchetto e lasciato nel luogo. La vicenda si è verificata nella città di Ravenna e ha portato all’applicazione di sanzioni previste dalla legge contro il maltrattamento degli animali. La questione ha suscitato attenzione tra la comunità locale e le autorità competenti.

Ravenna, 14 maggio 2026 – Non ci sono scuse che tengano, l’abbandono volontario di un animale finalmente è punito dalla legge, con una multa e diversi mesi di reclusione. Non più res, una ’cosa’ come prima della legge Brambilla ma esseri senzienti: per questo abbandonare cani, con l’aggravante di farlo in strada, per fortuna ora è un reato penale e come tale va il colpevole, se ignoto, va individuato e perseguito. La cagnolina salvata. Con la speranza che ci sia anche il lieto fine, con l’adozione da parte di una famiglia che ami molto più – a dire il vero non ci vuole molto – la palla di pelo, per il momento ancora senza nome, ritrovata in via Rotta a inizi marzo in un sacchetto: una maltesina bianca salvata dalla Polizia Locale di fronte ai bidoni del complesso condominiale ai numeri 116-124 della stessa via Rotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiuse il cane in un sacchetto e lo abbandonò: incastrato dalle telecamere e denunciato

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