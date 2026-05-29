Si mette un sacchetto in testa per sfregiare tre auto la vendetta con l’ex moglie è un disastro | così il 78enne si è fatto riconoscere – Il video

Da open.online 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 78 anni si è presentato con un sacchetto in testa per non essere riconosciuto e ha rigato e forato gli pneumatici di tre auto a San Raffaele Cimena, vicino a Torino. L'episodio, probabilmente motivato da rancori verso l'ex moglie, è stato documentato da un video. L'uomo è stato identificato e riconosciuto dalle forze dell'ordine. Non sono stati riferiti altri dettagli sul movente o sulle conseguenze legali.

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Si era messo un sacchetto in testa per non farsi riconoscere, poi aveva usato un oggetto simile a un bastone per rigare la carrozzeria e forare gli pneumatici di tre macchine a San Raffaele Cimena (Torino), probabilmente per rancori personali nei confronti dell’ex moglie. Peccato però che le telecamere di videosorveglianza abbiano immortalato tutta la scena. Così, un 78enne residente a Santena, in provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di danneggiamento aggravato. Il sacchetto scivola e il volto si rivela alla telecamere. Un tentativo goffo, quello del 78enne, con la beffa finale: durante l’azione vandalica i l sacchetto gli è scivolato dalla testa, rivelando il suo volto. 🔗 Leggi su Open.online

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