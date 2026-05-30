Domenica 31 maggio 2026 alle 14:00 si gioca il match tra Västerås SK e IFK Goteborg, valida per il decimo turno dell’Allsvenskan. Västerås SK, tornato in massima serie dopo un anno, cerca di ottenere la prima salvezza nella categoria. La squadra ospite, IFK Goteborg, affronta la sfida con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni e le quote della partita sono ancora da definire.

Sfida salvezza in questo decimo turno di Allsvenskan con il Västerås SK opposto all’IFK Goteborg. I Grönvitt sono tornati in massima serie dopo un solo anno di purgatorio, nella speranza di ottenere la prima storica salvezza in questa categoria. Dopo i primi tentennamenti iniziali 3 vittorie esterni hanno portato la squadra di Rubin a metà classifica. I blavitt invece sono ancora terzultimi in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Västerås SK-IFK Goteborg (domenica 31 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici

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