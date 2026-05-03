Djurgarden-IFK Goteborg lunedì 04 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle 19:00 si disputa il match tra Djurgarden e IFK Goteborg, valido per il sesto turno di Allsvenskan. La partita si svolge in casa del Djurgarden, mentre l’IFK Goteborg, guidato dall’allenatore Billborn, affronta questa trasferta. Le formazioni e le quote sono state rese note, mentre i pronostici sono ancora in fase di definizione.

Posticipo del sesto turno di Allsvenskan con il Djurgarden che ospita in casa l’IFK Goteborg di Billborn. I blaranderna vengono da un punto fatto nelle ultime 3 gare, nel momento della verità: 3 scontri diretti che avrebbero dovuto dare l’idea della reale forza della squadra di Honkavaara e che invece l’hanno ridimensionata e ricacciata a metà classifica. I blavitt sono ancora senza vittorie con appena 3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Djurgarden-IFK Goteborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Halmstad-Brommapojkarna (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del sesto turno di Allsvenskan che vede in programma la lotta salvezza tra l’Halmstad e il Brommapojkarna. Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiAnticipo del terzo turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden capolista che affronta in casa il nuovo Malmo di Ramirez.