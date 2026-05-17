Örgryte IS-IFK Goteborg lunedì 18 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Lunedì 18 maggio 2026 alle 19:00 si giocherà il posticipo dell’ottavo turno di Allsvenskan tra Örgryte IS e IFK Goteborg. Si tratta del ritorno dopo 17 anni del Göteborgsderby tra le due squadre, con Örgryte IS che si è appena affacciata alla massima divisione svedese dopo la promozione. La partita si svolgerà nello stadio di Örgryte, con le formazioni ufficiali e le quote ancora da definire. È previsto un match tra due formazioni con storie diverse nel campionato.
Posticipo dell’ottavo turno di Allsvenskan e torna dopo 17 anni il Göteborgsderby tra il neopromosso Örgryte IS e l‘IFK Goteborg. I Sällskapet hanno perso 4 partite su 7 e sono al momento terzultimi in classifica, con la peggior difesa del torneo. Dura la vita al ritorno in massima serie, e ad oggi è arrivata una sola vittoria in campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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