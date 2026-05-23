Vasco Rossi ha annunciato che il concerto allo stadio Romeo Neri di Rimini sta per iniziare. Ha detto che la scaletta sorprenderà il pubblico, partendo con una canzone che nessuno si aspetta, rielaborata appositamente. L’artista si è detto trepidante e ha condiviso l’entusiasmo per l’evento, che si sta preparando con i motori già caldi. La serata promette di essere ricca di sorprese musicali.

Rimini, 23 maggio 2026 – “Abbiamo cominciato a scaldare i motori allo stadio Romeo Neri! La scaletta vi stupirà . inizia con una canzone che non si aspetta nessuno, risistemata. Sarà una bella botta ”. E ancora. "Sua Maestà il Palco!. perfetto per la produzione mega galattica. Se dico palco. penso casa! Non vedo l'ora che cominci tutto". Con questi pensieri Vasco Rossi accompagna sulle sue pagine social un fotoreportage dallo stadio Romeo Neri di Rimini, dove venerdì 29 maggio è in programma il soundcheck riservato al Blasco fan club e sabato 30 la 'data zero' del tour 2026. Saranno oltre 40mila le persone che accorreranno nelle due serate. "Non vedo l'ora di possedere questo Palco strepitoso, di suonarlo qui a Rimini e poi portarlo in giro per l'Italia", ha aggiunto il Komandante in un post. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “La scaletta vi stupirà. Inizia con una canzone che non si aspetta nessuno”: Vasco Rossi trepidante per il concerto allo stadio di Rimini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Vasco Rossi, il regalo ai fan: “Una canzone che non vi aspettate, non so se l’ho mai fatta dal vivo”Bologna, 3 maggio 2026 – Una “vera sorpresa” per tutti i fan che parteciperanno al tour imminente di Vasco Rossi.

Vasco Rossi: “La scaletta del tour sarà una bella botta. Faremo una grande festa nel 2027. Siamo lavorando a un evento per oltre 500mila persone. C’è una canzone nuova scritta con Curreri”Vasco Rossi e tutto il suo gruppo di lavoro tra tecnici e musicisti sono pronti anche per questa nuova stagione di concerti.

La scaletta vi stupirà. Inizia con una canzone che non si aspetta nessuno: Vasco Rossi trepidante per il concerto allo stadio di RiminiIl Komandate per la vigilia del tour 2026: Non vedo l'ora che cominci tutto. Abbiamo iniziato a scaldare i motori. Tantissimi fan in attesa del soundcheck e poi del concerto in Riviera ... ilrestodelcarlino.it

La conferma: mega-evento per i 50 anni di carriera di VascoMa soprattutto c'è la conferma dell'evento nel 2027 per festeggiare i suoi 50 anni di carriera davanti a 500 mila fan . Per i 50 anni di carriera, nel 2027, ho avuto l’idea di fare una grande festa e ... rockol.it