Vasco Rossi ha dichiarato di non fare discorsi dal palco perché preferisce che siano le sue canzoni a parlare. Ha aggiunto che la musica rappresenta una resistenza attiva contro violenza, odio e paura. Oggi, il cantante è arrivato allo stadio Romeo Neri di Rimini, pronto per la data zero del tour 2026, prevista per il 30 maggio.

Vasco Rossi è carico e pronto per la data zero del suo tour 2026 allo stadio Romeo Neri di Rimini il 30 maggio di oggi 30 maggio. Il rocker ha creato una scaletta sorprendente, come spesso ribadisce anche sui social, con un inizio che sorprenderà molti. Abbiamo incontrato l’artista poche ore prima dello show per farci raccontare Dal 2013 e ogni anni sempre in giro a far concerti. Mai stanco? Ma no! Come tutti gli anni a giugno ci sono due cose sicure: il caldo e i concerti di Vasco. E partiamo da Rimini, la seconda casa. Da qui, in pratica, c’è il clima anche della gente proprio la sento vicina perché siamo fatti un po’ così anche noi dei paesi, come Zocca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vasco Rossi: “Non ho bisogno di fare dei discorsi dal palco perché non li faccio mai. Le mie canzoni parlano da sole. Chi vuol sentire, senta. La musica è resistenza attiva contro la violenza, l’odio e la paura”

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Vasco Rossi E poi mi parli di una vita insieme

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