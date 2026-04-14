Milano, 14 aprile 2026 – Giovanni Giove, noto come Giovami, ha condiviso su LinkedIn un messaggio in cui afferma che la musica rappresenta un vero lavoro e che le sue canzoni nascono da una paura. La dichiarazione mette in luce la sua prospettiva sul rapporto tra emozioni e creazione artistica, sottolineando l’aspetto professionale del suo percorso musicale. La sua riflessione è stata pubblicata in un momento in cui la sua attività artistica riceve attenzione.

Milano, 14 aprile 2026 – Giovanni Giove, in arte Giovami. Sarebbe una presentazione come se ne leggono di tanti giovani cantautori, se non fosse che questo artista pugliese ha scelto di lanciare il brano ‘CrESCere’, scritto dallo stesso Giovami e prodotto insieme a Pollex, Natan Mottadelli e Samuele Murdaca, su LinkedIn inscenando un colloquio di lavoro. Idea che è piaciuta molto proprio ai vertici della piattaforma social. “Sin da subito abbiamo trovato l’idea di Giovami dirompente e molto in linea con le evoluzioni che osserviamo ogni giorno nel mondo del lavoro. Giovami stesso ci ha ricordato una grande verità: ogni artista è, a tutti gli effetti, un professionista.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La musica di Giovami su LinkedIn: “Bisogna capire che è un vero lavoro, le mie canzoni nascono da una paura”

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