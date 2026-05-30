Vasco Rossi il ritorno del Blasco politico | La musica è contro la guerra

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vasco Rossi ha aperto il suo tour estivo con una performance dal vivo, dichiarando che la musica è contro la guerra. Durante il concerto, ha cantato “Vado al massimo, vado a gonfie vele”. La frase è stata pronunciata prima di iniziare il repertorio. La data zero si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con l’artista che ha mostrato energia e determinazione. Nessun intervento pubblico riguardo a tematiche politiche è stato fatto oltre alla dichiarazione sulla musica.

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(Adnkronos) – “Vado al massimo, vado a gonfie vele” canta Vasco Rossi alla data zero del suo tour estivo. E non poteva scegliere brano migliore per restituire la fotografia più fedele della sua storia. A 74 anni, con quasi mezzo secolo di carriera alle spalle, il rocker di Zocca continua a correre alla propria velocità,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. Sanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureati. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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