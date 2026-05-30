Vasco Rossi il ritorno del Blasco politico | La musica è contro la guerra

Notizia in breve

Vasco Rossi ha aperto il suo tour estivo con una performance dal vivo, dichiarando che la musica è contro la guerra. Durante il concerto, ha cantato “Vado al massimo, vado a gonfie vele”. La frase è stata pronunciata prima di iniziare il repertorio. La data zero si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con l’artista che ha mostrato energia e determinazione. Nessun intervento pubblico riguardo a tematiche politiche è stato fatto oltre alla dichiarazione sulla musica.