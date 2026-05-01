Vasco Rossi ha scelto la trasmissione radiofonica Amici e nemici su Radio 24 per fare una dichiarazione netta sul suo orientamento politico, in occasione di una puntata speciale dedicata a Marco Pannella. Il rocker, ospite dei conduttori Marianna Aprile e Daniele Bellasio, ha voluto chiarire una volta per tutte il suo posizionamento, rendendo omaggio al leader radicale scomparso nel 2016. “Un uomo che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare. Grazie a lui sono iscritto al Partito Radicale dall’85 e per chi fosse interessato, lo dico una volta per tutte, io sono un anarchico, radicale e antifascista. Viva Marco Pannella”, ha affermato Vasco.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Lo dico una volta per tutte”: Vasco Rossi rivela il suo orientamento politico in diretta

Vasco Rossi - Spero che ti venga un ictus, vecchio drogato di merda - Spiegato in breve

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