Vasco Rossi | Il potere è una droga al governo ci sono dei drogati

Durante un concerto allo Stadio Romeo Neri di Rimini, un artista ha dichiarato che il potere è una droga e ha accusato i membri del governo di essere drogati. Le sue parole sono state pronunciate durante lo spettacolo, senza ulteriori dettagli o precisazioni. Nessuna reazione ufficiale o commento è stata diffusa finora. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui toni diretti utilizzati dall’artista nel commentare la politica.

(Adnkronos) – Vasco Rossi non le manda a dire. Durante ‘Fegato, fegato spappolato’, dal palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini, il Blasco dice la sua sui politici: “Il potere è una droga e quelli del governo sono dei drogati di m.” —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Vasco Rossi: Le droghe non sono tutte uguali

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