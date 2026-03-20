Giustizia il governo vuole impunità Il fronte del No al referendum ci spera e incassa il voto di Vasco Rossi

Il fronte del No al referendum ha ottenuto il sostegno di Vasco Rossi, mentre il governo propone una riforma giudiziaria. Secondo i critici, la modifica non mira a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, ma a garantire impunità alle classi politiche e di governo. La questione riguarda la percezione di una possibile compressione dell’indipendenza della magistratura.

Roma – Una riforma che non serve a risolvere l’ordinaria inefficienza della giustizia, ma a favorire l’impunità delle classi dirigenti politiche e di governo a scapito dell’indipendenza della magistratura. Ai sensi di un “disegno” diretto a indebolire la separazione dei poteri e i “contrappesi costituzionali” a esclusivo vantaggio del governo, come nelle intenzioni dell’altra riforma sul premierato per dare l’investitura popolare a una persona sola al comando. La spiegazione semplice del referendum sulla Giustizia 2026: cosa succede se vince il Sì (o se passa il No) Nel penultimo giorno di campagna referendaria, risuonano come un coro... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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