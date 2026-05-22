Anche il viso è cambiato. Non è più quello timido di un ragazzino esordiente arrivato a Montreal, un anno fa, alla conquista del suo primo podio in Formula 1. Perché Andrea Kimi Antonelli attraversa oggi lo stesso paddock con la compostezza di chi guida la classifica della massima serie, con 20 punti di vantaggio sul più esperto compagno di squadra George Russell e tre successi su quattro Gran Premi disputati. “Mi sembra di aver vissuto mille vite in un solo anno” ammette, ripensando al Kimi di una stagione fa. È cresciuto, nello spirito e nei modi. Ma a guardarlo bene, mentre ride raccontando gli aneddoti di questa vita frenetica che l’ha travolto, sul fondo degli occhi scuri una cosa è rimasta uguale: il suo entusiasmo contagioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli: "Nel team sono un teppista e farò un giro con Vasco Rossi. Il mondiale? Ci penso"

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