Durante il soundcheck a Rimini, circa 24.000 persone hanno ascoltato Vasco Rossi cantare “Vado al massimo”, invitando il pubblico a scatenarsi. Sul palco, per sorpresa, è salito lo storico bassista del cantante. Dopo questa esibizione, il concerto è iniziato con grande entusiasmo, con Vasco Rossi che ha preso il palco e ha dato il via alla serata.

Rimini, 30 maggio 2026 – “Vado al massimo, vado a gonfie vele.”. E viene giù subito lo stadio: lo spettacolo può finalmente cominciare. Sono le 20,47 quando la band attacca con gli accordi di Vado al massimo e sul palco compare lui, tra i boati e le urla dei 24mila fan accalcati dentro il ’Romeo Neri’. “Vado al massimo, vado a gonfie vele.”, intona Vasco, in giacca di pelle borchiata e maglietta nera. Vasco va subito al massimo e con lui vanno al massimo i 24mila fedelissimi arrivati da ogni angolo d’Italia e dall’estero per assistere alla prova generale del concerto. Un inizio da urlo e come pochi si aspettavano, viste le parole di Vasco alla vigilia (“partirò con un pezzo che non faccio dal vivo da molto tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi fa impazzire i 24mila del soundcheck a Rimini: “Scateniamoci”. A sorpresa sul palco lo storico bassista Golinelli

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