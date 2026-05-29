Nelle strutture ricettive della città si registra un aumento del 9% nei pernottamenti, dovuto alla presenza di numerosi fan in visita per il concerto. Durante le prove generali, circa 24.000 persone hanno partecipato al soundcheck. La data del concerto, prevista per questa sera, ha attirato un grande afflusso di spettatori, che hanno già esaurito le disponibilità negli hotel della zona. Vasco ha confermato la sua presenza, annunciando di essere pronto a partire.

Rimini, 29 maggio 2026 – “ Siamo pronti a prendere il volo. ”. È la promessa di Vasco ai suoi fan, a poche ore dalla prova generale di stasera al ’Romeo Neri’. Saranno 24mila a cantare insieme a lui al soundcheck di oggi, gratuito ma aperto esclusivamente agli iscritti del Blasco fan club. Saranno altrettanti domani al concerto, che darà il via al nuovo tour del Komandante. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacavasco-rossi-2026-orari-parcheggi-concerto-5daa475d https:www.ilrestodelcarlino.itvideovasco-rossi-il-video-del-primo-incontro-con-il-palco-di-rimini-i7tpjd2z Percentuali positive per il turismo. E come nel 2023, lo show di Vasco farà bene anche al turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco, sold out anche negli hotel: “+9% di pernottamenti”. In 24mila al soundcheck

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