Il nuovo Piano Strutturale di San Gimignano è in fase di finalizzazione, con l’approvazione ormai imminente. La bozza del documento, che regola lo sviluppo urbanistico del territorio, è stata approvata nelle ultime sedute del consiglio comunale. Ora si attende il via libera definitivo, che consentirà di definire le linee guida per le future trasformazioni della città.

Quasi pronto per partire il nuovo Piano Strutturale di San Gimignano. Dopo l’approvazione in consiglio comunale e la presentazione con le osservazioni da parte degli interessati che saranno presentate entro e non oltre il 25 maggio 2026 con la procedura e la consegna del modulo, spiega la nota del Comune, presso l’URP in Piazzale Martiri di Montemaggio, nei giorni e orari di apertura al pubblico o inviate con raccomandata indirizzata alla sede del Comune in piazza Duomo, oppure via PEC per essere infine discusse dal Consiglio Comunale con l’approvazione finale. Per maggiori informazioni; ‘[email protected].’ "La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gimignano e il futuro. Nuovo Piano Strutturale. Scatta il conto alla rovescia

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