Tre giovani hanno ripreso conoscenza dal coma ascoltando le sue canzoni, secondo quanto dichiarato dalla cantante. Uno di questi momenti è avvenuto in sua presenza, come ha riferito l’artista. Nel frattempo, Laura Pausini si sta preparando per il suo tour mondiale, che partirà il 27 marzo dalla Navarra Arena di Pamplona in Spagna.

Laura Pausini si sta preparando per partire con il tour mondiale, al via dal 27 marzo da Pamplona in Spagna alla Navarra Arena. Nel frattempo continua la promozione di “ Io Canto 2?, l’album appena uscito nella versione spagnola per il mercato latino. Durante il format di Radio Italia “Fuori Tempo”, l’artista ha risposto ad una domanda: “La tua voce ha accompagnato milioni di persone nei momenti più delicati c’è un momento in cui ti sei resa conto davvero di questo legame?”. “Sono tre in Italia, due ragazze e un ragazzo che erano in coma – ha raccontato Pausini – e tutti e tre si sono risvegliati con le mie canzoni. In un caso è successo mentre io ero lì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tre ragazzi si sono risvegliati dal coma con le mie canzoni. In uno di questi momenti io ero proprio lì, questo ti cambia tutto”: lo rivela Laura Pausini

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