Vasco Rossi ha dichiarato che la musica rappresenta una resistenza attiva contro le guerre. Questa sera, lo stadio Romeo Neri di Rimini ospita la data zero di VascoLive 2026, l’avvio della nuova tournée del rocker di Zocca. La serata segna l’inizio di un lungo viaggio musicale che proseguirà in diverse città italiane. La dichiarazione del cantante è stata fatta prima del concerto, senza ulteriori commenti.

Parte da Rimini il lungo viaggio di VascoLive 2026, la nuova tournée del rocker di Zocca che questa sera inaugura la stagione dei concerti con la tradizionale data zero allo stadio Romeo Neri. Davanti a circa 25 mila spettatori, arrivati da tutta Italia e anche dall’estero, Vasco Rossi non si limita però a presentare il nuovo show. A poche ore dall’esibizione affida ai giornalisti una riflessione destinata a far discutere, trasformando il concerto in qualcosa di più di un semplice evento musicale. «La musica è una forma di resistenza attiva contro questi sociopatici che scatenano guerre e distruzioni», ha dichiarato il cantante, intervenendo sui conflitti che stanno segnando lo scenario internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vasco da Rimini scuote l’Italia: “La musica è resistenza attiva contro chi scatena le guerre”

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