Vasco a Rimini | tour 2026 tra provocazione e un brano mai cantato

Durante il concerto a Rimini, Vasco Rossi ha eseguito per la prima volta dal vivo un brano inedito. La canzone, ancora senza titolo ufficiale, ha attirato l’attenzione dei presenti. Il rocker ha scelto “Vado al Massimo” come apertura del suo tour 2026, un brano che non era mai stato interpretato in precedenza. La performance si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con momenti di provocazione e coinvolgimento.

? Punti chiave Quale brano inedito di Vasco Rossi ascolteremo per la prima volta?. Perché il rocker ha scelto proprio Vado al Massimo per aprire?. Cosa intende Vasco con la musica come resistenza contro i potenti?. Come reagirà il cantante alle critiche di De Gregori sulla politica?.? In Breve Apertura tour il 30 maggio 2026 allo stadio Romeo Neri di Rimini.. Esecuzione del brano inedito Marea e del classico Vado al Massimo del 1982.. Riferimento a De Gregori sulla gestione della coscienza artistica e politica.. Celebrazione dei 50 anni di carriera con target di 500mila spettatori.. Vasco Rossi apre il tour 2026 allo stadio Romeo Neri di Rimini con una scaletta carica di provocazione e memoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Vasco Rossi Il Tour 2026 e le Sorprese in Arrivo

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