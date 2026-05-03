Durante le prove anticipate del prossimo tour, sono state svolte sessioni riservate in location non rese note al pubblico. La seconda parte dei concerti includerà l’esecuzione di un brano inedito mai ascoltato prima dal vivo, che aprirà le esibizioni. La notizia ha suscitato curiosità tra i fan, che attendono di scoprire quale pezzo sconosciuto sarà presentato nei prossimi show. Le date e le tappe di questa tournée sono state comunicate ufficialmente.

? Cosa scoprirai Quale brano inedito aprirà la seconda parte del concerto?. Dove si sono svolte le prove segrete per il tour?. Come sarà strutturata la scaletta tra successi anni '80 e novità?. Quali città toccherà il tour estivo dopo la tappa di Rimini?.? In Breve Prove a Castellaneta Marina presso la discoteca Cromie per la tournée estiva.. Tour inizia a Rimini il 30 maggio allo stadio Romeo Neri.. Date a Ferrara il 5 e 6 giugno al parco Giorgio Bassani.. Appuntamenti ad Ancona il 23 e 24 giugno allo stadio del Conero.. Vasco Rossi ha annunciato un brano inedito per il tour 2026 durante le prove svolte oggi, domenica 3 maggio, a Castellaneta Marina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasco Rossi: sorpresa nel tour 2026, un brano inedito dal vivo

Vasco Rossi - Mi si escludeva, live 2025, Stadio Dall'Ara di Bologna

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