La Polonia ha annunciato l'intenzione di diventare la principale potenza militare terrestre in Europa entro la fine del decennio. Il governo ha previsto un aumento significativo delle spese per la difesa, con particolare attenzione alle forze terrestri. Sono stati pianificati investimenti in nuove attrezzature e modernizzazione delle forze armate. La strategia mira a rafforzare le capacità militari e a consolidare il ruolo del paese come punto di riferimento in ambito di sicurezza nel continente.

La Polonia vuole trasformarsi nella principale potenza militare terrestre europea entro la fine del decennio. Un obiettivo che Varsavia non nasconde più e che riflette la crescente percezione della minaccia russa lungo il fianco orientale della Nato, soprattutto dopo oltre quattro anni di guerra in Ucraina. “Entro il 2030 la Polonia avrà l’esercito più forte e più grande d’Europa”, ha dichiarato il vicepremier e ministro della Difesa W?adys?aw Kosiniak-Kamysz durante la conferenza “Defense24 Days” tenutasi a Varsavia. Una dichiarazione che sintetizza l’ambizione strategica del governo polacco: costruire una forza armata numerosa, moderna e altamente interoperabile con gli standard Nato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Varsavia vuole diventare la nuova potenza militare europea. Ecco come

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Ora la POLONIA fa tremare RUSSIA ed EUROPA (vi spiego perché)

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