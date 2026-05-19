Bari vuole diventare la Capitale europea dei negozi di quartiere | parte la candidatura
Bari ha annunciato la propria candidatura per diventare la Capitale europea dei negozi di quartiere, presentandosi nella categoria “Visionary city”. La città pugliese si propone di ottenere questo riconoscimento per valorizzare il commercio locale e rafforzare il ruolo dei negozi di quartiere. La candidatura è stata ufficialmente presentata in un momento in cui molte città europee cercano di promuovere le attività commerciali di prossimità. La proposta mira a mettere in evidenza iniziative e progetti legati a questa tematica.
Bari, unica in Puglia, ci prova a diventare “Capitale europea del piccolo commercio” e lo fa presentando la candidatura nella categoria “Visionary city” riservata alle città europee con oltre 250mila abitanti, portando all’attenzione un modello che considera il commercio di prossimità non solo un settore economico ma un’infrastruttura urbana essenziale, rete di luoghi civici, relazioni e servizi che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita urbana. La candidatura si fonda sul lavoro sviluppato in questi anni attraverso il programma dBari, il sistema di politiche comunali dedicato al commercio urbano, che ha sostenuto centinaia di attività commerciali e promosso interventi su negozi, strade, mercati. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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