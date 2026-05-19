Bari vuole diventare la Capitale europea dei negozi di quartiere | parte la candidatura

Bari ha annunciato la propria candidatura per diventare la Capitale europea dei negozi di quartiere, presentandosi nella categoria “Visionary city”. La città pugliese si propone di ottenere questo riconoscimento per valorizzare il commercio locale e rafforzare il ruolo dei negozi di quartiere. La candidatura è stata ufficialmente presentata in un momento in cui molte città europee cercano di promuovere le attività commerciali di prossimità. La proposta mira a mettere in evidenza iniziative e progetti legati a questa tematica.

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