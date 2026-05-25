Le forze armate ucraine sono ora la principale potenza militare in Europa. Stati Uniti e Israele stanno negoziando accordi per consegnare armi, con l’obiettivo di integrare i droni ucraini nelle rispettive forze. La tecnologia dei droni, sviluppata in Ucraina, è al centro di queste trattative. Nessuna informazione sui dettagli specifici delle forniture o sui tempi di consegna.

Le forze armate ucraine sono oggi la prima potenza europea e gli Stati Uniti, insieme con Israele, stanno cercando di finalizzare nuovi accordi per la fornitura di armi per integrare la tecnologia ucraina dei droni nelle rispettive Forze Armate. Del resto, escludendo la deterrenza nucleare francese, a causa della guerra contro la Russia nessun altro esercito come quello di Kiev ha subito una trasformazione così radicale. Si pensi soltanto al fatto che le forze di Zelensky sono passate dall’essere dotate di mezzi risalenti agli ultimi anni di produzione dell’U alle più moderne armi disponibili e a maturare sulla loro pelle le esperienze operative. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ucraina, la prima potenza militare europea: come funzionano i droni a cui Israele e Usa vogliono ispirarsi

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Come la POLONIA sta diventando la PRIMA POTENZA MILITARE in EUROPA

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