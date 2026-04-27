Viale Piacenza scatta la violenza in strada durante una lite famigliare | ferite una 48enne e una 15enne

Nel pomeriggio di lunedì 27 aprile, lungo viale Piacenza a Parma, una lite familiare si è trasformata in violenza, coinvolgendo una donna di 48 anni e una ragazza di 15. Dopo alcuni momenti di urla, sono state registrate aggressioni che hanno provocato ferite alle due donne. L’incidente è avvenuto in pieno giorno, attirando l’attenzione dei passanti e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Prima le urla, poi la violenza. In viale Piacenza a Parma. In pieno giorno. Una donna di 48 anni e una ragazza di 15 sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di lunedì 27 aprile. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con due ambulanze. Secondo le prime ricostruzioni le due avrebbero.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate In strada col machete minaccia una donna durante una lite: terrore alla stazionePerugia, 11 marzo 2026 – La segnalazione è arrivata all’ora di cena: in strada c’è un uomo armato di machete che minaccia una donna. Spara al rivale durante una lite per soldi ad Aprilia: fermato un 48enne per tentato omicidioLite per un credito finisce a colpi di pistola: un uomo ferito gravemente ad Aprilia, l’altro prova a coprire tutto con un falso incidente.