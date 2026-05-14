A spasso con la bici rubata Aggredisce i poliziotti sferrando calci e pugni Bloccato con lo spray

Da ilgiorno.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha notato una bicicletta che le era stata rubata qualche mese prima e l’ha vista in possesso di uno sconosciuto. Decisa a recuperarla, ha chiamato le forze dell’ordine e si è avvicinata. Quando è arrivata la polizia, l’uomo ha reagito aggredendo gli agenti con calci e pugni. È stato poi bloccato con lo spray antiaggressione.

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Vede la bicicletta che le avevano rubato pochi mesi prima. Nelle mani di uno sconosciuto. E decide allora di chiamare la polizia. Ne sarebbe seguita una situazione ad alta tensione, con una colluttazione fra il presunto ladro e i poliziotti, le botte rifilate agli agenti e una bomboletta di spray al peperoncino per arrestarlo. Nella serata del 10 maggio, agenti della polizia di Stato in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e violazioni in materia di immigrazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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