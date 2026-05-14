Una donna ha notato una bicicletta che le era stata rubata qualche mese prima e l’ha vista in possesso di uno sconosciuto. Decisa a recuperarla, ha chiamato le forze dell’ordine e si è avvicinata. Quando è arrivata la polizia, l’uomo ha reagito aggredendo gli agenti con calci e pugni. È stato poi bloccato con lo spray antiaggressione.

Vede la bicicletta che le avevano rubato pochi mesi prima. Nelle mani di uno sconosciuto. E decide allora di chiamare la polizia. Ne sarebbe seguita una situazione ad alta tensione, con una colluttazione fra il presunto ladro e i poliziotti, le botte rifilate agli agenti e una bomboletta di spray al peperoncino per arrestarlo. Nella serata del 10 maggio, agenti della polizia di Stato in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e violazioni in materia di immigrazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A spasso con la bici rubata. Aggredisce i poliziotti sferrando calci e pugni. Bloccato con lo spray

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Fermato per un controllo su una bici rubata aggredisce gli agenti con calci e pugni a Monza, arrestato 37enneUn arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata del 10...

Lo fermano su una bici rubata e prende a calci e pugni gli agenti: arrestato 37enneLo hanno fermato in sella ad una bici rubata e quando ha capito che le sue spiegazioni non reggevano con gli agenti, ha provato - inutilmente - ad...

Si parla di: A spasso con la bici rubata. Aggredisce i poliziotti sferrando calci e pugni. Bloccato con lo spray; Perugia, a spasso con la cocaina e i soldi in auto: denunciato un insospettabile 21enne.

A spasso con la bici rubata. Aggredisce i poliziotti sferrando calci e pugni. Bloccato con lo sprayMarocchino nei guai per ricettazione e violenza a pubblico ufficiale. Una donna lo aveva visto in un parcheggio con il mezzo sottrattole mesi fa. ilgiorno.it