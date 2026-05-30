Il movimento Futuro Nazionale ha annunciato l’intenzione di sostenere una riforma elettorale che ripristini le preferenze, riducendo il ruolo delle segreterie di partito nella scelta dei candidati. La proposta mira a dare più potere agli elettori, permettendo loro di selezionare direttamente i rappresentanti, e si inserisce in un progetto di modificare le modalità di elezione per rafforzare la partecipazione diretta dei cittadini.

Restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti. È questo l’obiettivo indicato da Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, intervenendo nel dibattito sulla riforma della legge elettorale attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Nel suo intervento, Vannacci ha anche rivolto un duro attacco agli alleati dell’attuale coalizione di centrodestra. A suo giudizio, non sarebbe lui la causa delle difficoltà elettorali dell’area conservatrice, ma sarebbero piuttosto alcune scelte politiche della maggioranza a generare malcontento tra gli elettori. Vannacci ha poi chiamato in causa il centrosinistra, ricordando che l’attuale sistema elettorale, il Rosatellum, fu introdotto durante una precedente legislatura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vannacci: “Futuro Nazionale pronto a battersi per il ritorno delle preferenze”

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VANNACCI: FUTURO NAZIONALE C'È

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