Il movimento di Gianni Alemanno confluirà in Futuro nazionale | pronto l’asse sovranista con il nuovo partito di Vannacci

Il movimento Indipendenza, fondato dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, si unirà a Futuro Nazionale, il partito creato da Roberto Vannacci dopo aver lasciato la Lega. Questa decisione porta alla formazione di un asse sovranista tra le due formazioni politiche. La fusione sarà ufficializzata nei prossimi giorni, segnando una collaborazione tra i rappresentanti di queste realtà politiche.

Indipendenza, il movimento fondato dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, confluirà in Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci dopo l’addio alla Lega. Lo scrive Repubblica, secondo cui l’annuncio ufficiale è già programmato per il 31 marzo a Roma, quando la neonata formazione politica dell’ex generale celebrerà il proprio congresso fondativo, in vista della campagna elettorale per le prossime elezioni. I movimenti nella destra-destra. Alemanno, che si trova in carcere dopo la condanna per traffico illecito di influenze, dovrebbe finire la detenzione fra circa tre mesi. In attesa di tornare in libertà, l’ex sindaco della Capitale avrebbe deciso di far confluire il suo movimento sovranista, che conta circa 2mila iscritti, in Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Open.online

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