Nel 2025 il nostro Paese ha finanziato interventi umanitari per 16 milioni di euro ci dice l’ambasciatrice italiana in Afghanistan Sabrina Ugolini E continua a battersi per il ritorno a scuola delle bambine

Nel 2025, il governo italiano ha destinato 16 milioni di euro a interventi umanitari in Afghanistan, secondo quanto dichiarato dall’ambasciatrice italiana nel paese. La rappresentante ha anche ribadito l’impegno per il ritorno a scuola delle bambine.

N el 2025 il nostro Paese ha finanziato interventi umanitari per 16 milioni di euro, ci dice l’ambasciatrice italiana in Afghanistan Sabrina Ugolini. E continua a battersi per il ritorno a scuola delle bambine. “Burka Band”, resistenza e libertà nella musica della prima girl band afghana X Intervista con l’ambasciatrice italiana in Afghanistan Sabrina Ugolini. Secondo il World Happiness Report 2026, l’Afghanistan è il Paese più infelice al mondo. Che cosa pensa di questo dato? «Un risultato comprensibile, purtroppo, se si considera che gli indicatori economici e sociali che costruiscono queste graduatorie – Pil pro capite, aspettativa di vita, libertà di scelta – in Afghanistan scontano la concorrenza di conflitti, disastri naturali, povertà e, dal ritorno al potere dei talebani, di pesanti restrizioni dei diritti umani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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