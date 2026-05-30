Vannacci ha partecipato a un evento a Palermo, dichiarando che il progetto Futuro Nazionale rappresenta una speranza per tutti. Ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i giovani e ha indicato le “linee rosse” del partito in vista delle prossime elezioni regionali. Durante l'intervento, ha parlato di rafforzare il ruolo del partito e di promuovere iniziative rivolte alla crescita del movimento. Nessuna altra informazione sulle sue dichiarazioni o sui dettagli dell'evento è stata fornita.

Vannacci da Palermo difende il progetto del Ponte, punta sui giovani e fissa le “linee rosse” del partito in vista delle Regionali Roberto Vannaccitorna a schierarsi a favore delPonte sullo Strettoe lo fa da Palermo, dove il leader diFuturo Nazionaleha rilanciato il tema delle grandi infrastrutture comemotore di crescita economica e sviluppo per il Sud. “Noi siamo a favore del Ponte sullo Stretto e di tutte quelle infrastrutture che portano ricchezza e progresso“, ha dichiarato parlando con i giornalisti a margine di un incontro politico nel capoluogo siciliano. Vannacci ha risposto anche allecritichedi chi ritiene prioritario investire prima nella manutenzione delle strade e nelle infrastrutture già esistenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vannacci a Palermo: ‘Futuro nazionale rappresenta una speranza per tutti quanti’

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Catania: oltre 200 persone allincontro di Futuro Nazionale

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