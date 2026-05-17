Modena De Pinto Futuro Nazionale | Servono espulsioni rapide e più sicurezza Vannacci? È l’ultima speranza della destra
Durante una diretta su Fast News Platform dedicata ai recenti fatti di Modena, un esponente di Futuro Nazionale ha espresso il suo punto di vista sulla situazione, sottolineando la necessità di espulsioni più rapide e di un incremento della sicurezza. Durante il collegamento, si è parlato anche di Vannacci, definendolo come l’ultima speranza della destra. La discussione si è concentrata sui provvedimenti da adottare in risposta all’incidente in cui un uomo ha investito diversi pedoni, causando feriti e molta agitazione.
Duro intervento di Mino De Pinto, esponente di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci, durante una lunga diretta internazionale su Fast News Platform, dedicata ai fatti di Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni provocando panico e feriti. Nel corso dell’intervista, De Pinto ha commentato quanto accaduto parlando di “situazione molto grave” e sostenendo la necessità di un rafforzamento delle misure sulla sicurezza e sull’immigrazione. Secondo l’esponente di Futuro Nazionale, in Italia “mancano controllo, disciplina e leggi certe”, mentre l’attuale gestione dell’immigrazione sarebbe “troppo permissiva”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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