Modena De Pinto Futuro Nazionale | Servono espulsioni rapide e più sicurezza Vannacci? È l’ultima speranza della destra

Durante una diretta su Fast News Platform dedicata ai recenti fatti di Modena, un esponente di Futuro Nazionale ha espresso il suo punto di vista sulla situazione, sottolineando la necessità di espulsioni più rapide e di un incremento della sicurezza. Durante il collegamento, si è parlato anche di Vannacci, definendolo come l’ultima speranza della destra. La discussione si è concentrata sui provvedimenti da adottare in risposta all’incidente in cui un uomo ha investito diversi pedoni, causando feriti e molta agitazione.

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