Il 30 maggio 2026, il Vangelo racconta di un episodio in cui i farisei si oppongono a Gesù, cercando di catturarlo con l’inganno. Gesù risponde con fermezza, sfidando le accuse e mantenendo la calma. La narrazione evidenzia come l’invidia e la paura di perdere il potere spingano i farisei a comportamenti aggressivi. La scena si svolge in un ambiente di tensione, con figure che si muovono tra parole di condanna e tentativi di inganno.

Nella sua riflessione, Don Luigi Maria Epicoco ci mette in guardia dalla tentazione dei farisei: quando la paura di perdere il controllo ci impedisce di accogliere la verità di Cristo. In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme. E, mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farle?».Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi».Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, risponderà: “Perché allora non gli avete creduto?”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 30 maggio 2026: il coraggio della lealtà contro l’invidia che acceca il cuore

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Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna Dalla Basilica di San Giovanni a Porta Latina in #Roma, suor @vinerba_roberta commenta il Vangelo della Santissima Trinità. D x.com

Che fine hanno fatto tutte le persone nate nel periodo di 300k anni prima della nascita di Gesù, sono all'inferno? reddit