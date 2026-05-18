Nella riflessione sul Vangelo odierno, don Luigi Maria Epicoco ci mette in guardia dal pericolo di credere di aver capito tutto, invitandoci alla vera fiducia. La liturgia di oggi ci conduce nel cuore dell’intimità tra Gesù e i suoi discepoli, in un momento in cui questi ultimi si sentono forti di una fede che credono incrollabile. Nel commento al Vangelo del 18 maggio 2026, don Luigi Maria Epicoco ci guida a comprendere come proprio quando pensiamo di avere tutto sotto controllo rischiamo di cadere nella confusione più profonda. Di fronte alle inevitabili tribolazioni della vita e alla tentazione di scappare, le parole di Cristo risuonano come un’ancora di salvezza: un invito a non temere la solitudine e a custodire una pace profonda, forte della certezza che Egli ha già vinto il mondo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 18 maggio 2026: abbiate coraggio, io ho vinto il mondo!

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Il VANGELO di lunedì 18 maggio - Gv 16,29-33: Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!

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