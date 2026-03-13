A Fiera Didacta la Uil Scuola Rua rilancia il valore della scuola primaria e dell’educazione civica | D’Aprile richiama il ruolo delle maestre e degli alunni VIDEO

Durante Fiera Didacta Italia, il segretario generale della Uil Scuola Rua ha parlato dell’importanza della scuola primaria e dell’educazione civica, sottolineando il ruolo delle maestre e degli studenti. D’Aprile ha spiegato il motivo della partecipazione del sindacato alla manifestazione, evidenziando l’attenzione verso le tematiche educative e il valore delle insegnanti e dei giovani. La presenza del sindacato ha attirato l’attenzione su questi aspetti.

A margine di Fiera Didacta Italia, il segretario generale nazionale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola il significato della presenza del sindacato all'interno della manifestazione.