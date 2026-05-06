La modesta mazzetta e non solo | gaffe frasi sessiste e spritz tutto il bestiario di Nordio in tre anni e mezzo al governo

Negli ultimi tre anni e mezzo, il ministro della Giustizia ha attirato l’attenzione per alcune dichiarazioni e comportamenti controversi, tra gaffe, affermazioni sessiste e situazioni poco formali come l’aver condiviso uno spritz con alcuni collaboratori. In un contesto di crescente isolamento, ha espresso fiducia nel governo e ha escluso le dimissioni, mentre un giornale ha svelato dettagli sulle procedure che hanno portato alla grazia concessa a una ex consigliera regionale coinvolta in scandali giudiziari.

“Mi fido di Carlo Nordio, escludo le sue dimissioni”. Il ministro della Giustizia è sempre più solo, specialmente dopo lo scoop de il Fatto Quotidiano che ha svelato le falle dietro la grazia concessa a Nicole Minetti. Eppure Giorgia Meloni – va da sé, la persona che all’interno del governo conta più di tutte – lo ha difeso pubblicamente. Blindato, scrivono i giornali. Ma per quanto ancora può continuare questa protezione senza condizioni? La risposta, da un certo punto di vista, è presto detta: cacciare l’ex procuratore aggiunto della Procura di Venezia potrebbe significare far cadere il governo e – verosimilmente – andare al voto. Qui, più...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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