Il ministro dell’istruzione ha chiesto al Parlamento di approvare un divieto dei social media per i minori, sostenendo che senza questa restrizione un episodio come quello di un bambino di 11 anni che ha tentato di accoltellare un insegnante durante una diretta su Telegram non sarebbe accaduto vent’anni fa. Il fatto si è verificato in una scuola di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. La richiesta si inserisce nel dibattito sull’utilizzo dei social tra i giovani.

Il caso del bambino di 11 anni che, in una scuola di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, ha cercato di accoltellare un professore durante le lezioni e mentre trasmetteva in diretta su Telegram riaccende il dibattito sull’ uso dei social da parte dei giovanissimi. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha auspicato l’approvazione da parte del Parlamento della legge che ne vieta l’utilizzo sotto i 15 anni: «Il fatto di ieri non sarebbe successo 20 anni fa», ha detto il ministro, commentando anche l’ipotesi che il ragazzino possa essere stato indotto da qualche suo contatto in chat a compiere l’aggressione. Le indagini sul caso. In queste ore stanno emergendo nuovi messaggi pubblicati dal ragazzino su TikTok prima del tentato accoltellamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Valditara: «Il Parlamento approvi il divieto dei social ai minori, il caso dell’11enne di Trapani non sarebbe successo 20 anni fa»

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