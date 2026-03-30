DDL divieto social ai minori Valditara | Urgenza di intervento priorità alla sicurezza Per il Garante nodi privacy già affrontati

Il disegno di legge che disciplina il divieto di utilizzo dei social ai minori è ancora in fase di approvazione, nonostante le divergenze tra le parti sulle motivazioni dello stallo. Il ministro dell’Istruzione ha sottolineato l’urgenza di intervenire per garantire maggiore sicurezza ai giovani, mentre il Garante per la privacy ha dichiarato che alcuni aspetti relativi alla tutela dei dati sono stati già affrontati.