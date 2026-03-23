MOLAZZANA Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di ieri sulle Alpi Apuane dove, sul noto percorso alpinistico Amoretti - Di Vestea nel comune di Molazzana, che conduce alla vetta della Pania della Croce, la componente di una cordata a tre è caduta durante una sosta, precipitando per 30 metri. La donna, originaria di Montignoso, in ascesa con due compagni di cordata sul versante settentrionale del Gruppo delle Panie, nel tratto che sale da all’altopiano della Pianizza fino a Col della Lettera, siamo intorno ai 1600m di altitudine tra la Pania della Croce e l’accesso al Vallone dell’Inferno, è stata immediatamente raggiunta e soccorsa dai tecnici del Sast. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cordata precipita sulla Pania. Giù nel canalone per 30 metri. Alpinista gravemente ferita

Articoli correlati

Pania della Croce: la cordata precipita per 30 metri, tre alpinisti feriti. Uno è graveMolazzana (Lucca), 22 marzo 2026 – Intervento di soccorso in corso sulle Alpi Apuane, nel gruppo della Pania della Croce, dove tre persone sono...

Tragica caduta in un canalone, escursionista muore sulla Pania della CroceStazzema (Lucca), 6 gennaio 2026 – Gravissimo incidente in montagna sulle Apuane.

Altri aggiornamenti su Cordata precipita

Temi più discussi: Cordata precipita sulla Pania. Giù nel canalone per 30 metri. Alpinista gravemente ferita; Alpinista in cordata cade sulla Pania della Croce. Ha fratture e un principio di ipotermia, interviene il Pegaso; Pania della Croce: la cordata precipita per 30 metri, tre alpinisti feriti. Uno è grave; Alpinisti in cordata cadono per 30 metri.

Incidente sulla Pania della Croce: feriti tre alpinisti dopo caduta di 30 metri, grave una donnaL'allarme è scattato alle 12.30 nel territorio comunale di Molazzana, nella zona del gruppo della Pania della Croce. Tre alpinisti in cordata sono precipitati per circa trenta metri lungo un canale no ... firenzepost.it

Pania della Croce: la cordata precipita per 30 metri, tre alpinisti feriti. Uno è graveSi trovavano si trovavano in cordata lungo un sentiero Cai, nel canale Amoretti. Operazioni di soccorso rese difficili dalla zona impervia ... lanazione.it

Nel primo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto sul Monte Cervati per soccorrere un alpinista precipitato lungo la via alpinistica ‘questione meridionale’. L’uomo faceva parte di una cordata di alpinisti ed facebook