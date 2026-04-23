Nella notte a Napoli, due minorenni sono stati sottoposti a misura cautelare in comunità con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver lanciato un monopattino da circa dieci metri. La vittima, una donna, ha riportato ferite gravi a seguito del gesto, avvenuto per motivi ritenuti futili. La Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza, che si inserisce nel contesto di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Un gesto folle, compiuto per futili motivi, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Nella notte, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di due minorenni, ritenuti responsabili di tentato omicidio. Le indagini sono partite dopo il violento ferimento di una donna, avvenuto lo scorso gennaio nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. La vittima stava transitando nel sottopasso Claudio, a Piazzale Tecchio, quando è stata colpita da un pesante oggetto caduto dall’alto. Si trattava di un monopattino, lanciato da un’altezza di circa 10 metri. La donna ha riportato gravi lesioni ed è stata ricoverata prima all’ospedale San Paolo e successivamente al Trauma Center del Cardarelli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, lanciano monopattino da 10 metri: donna ferita gravemente. Due minorenni accusati di tentato omicidio

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