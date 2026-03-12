Sassi contro le auto in transito Tre minorenni finiscono nei guai Danni ai veicoli ma nessun ferito

Tre minorenni sono stati coinvolti in un episodio di lanci di sassi contro auto in transito sotto un cavalcavia. Gli atti hanno causato danni ai veicoli, ma non ci sono feriti. I ragazzi, tutti di tredici anni e residenti nella zona, sono stati individuati dalle forze dell'ordine e ora dovranno rispondere delle loro azioni.

Lanciavano sassi contro le auto che passavano sotto il cavalcavia. Tre tredicenni residenti nei Comuni di Monticello Brianza e Missaglia sono stati segnalati dai carabinieri della Stazione di Arcore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per getto pericoloso di cose. Le indagini sono partite da alcune segnalazioni e denunce presentate da automobilisti che, transitando sotto il cavalcavia di via dell'Artigianato nel territorio comunale di Usmate Velate, avevano riferito di essere stati colpiti da oggetti lanciati dalla strada, con conseguenti danneggiamenti ai veicoli. In un caso si era verificata anche la rottura del parabrezza di un'autovettura.