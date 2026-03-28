Un uomo ha causato il panico a Marano sul Panaro, provocando danni a più veicoli nel traffico. Si è lanciato contro le auto in transito, danneggiandole e fermando il flusso veicolare in via Gramsci, nella zona artigianale. È stato poi fermato dalla polizia locale e trasportato in ospedale. L’episodio si è verificato il 28 marzo 2026.

Marano sul Panaro (Modena), 28 marzo 2026 – Semina il panico, sferra e danneggia diverse auto, arriva a fermare il traffico in via Gramsci, nella zona artigianale di Marano, prima di essere immobilizzato dalla polizia locale e di essere trasportato in ospedale. È questo, in estrema sintesi, quanto è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì, a pochi metri dalla “palestra fredda”. Secondo quanto riferito da S.D., testimone oculare della vicenda, il tutto è proseguito per circa un’ora. Si lancia contro le auto in transito e semina il panico: il video (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) “Io – racconta S.D. – ho visto tutto da quando è iniziata la vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Semina il panico, si lancia contro le auto in transito e le danneggia: traffico nel caos

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