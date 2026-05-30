Vado-Barletta 1-0 | Vita accorcia e Bellocci tiene il Vado in corsa

Notizia in breve

Nella partita Vado-Barletta, il Vado ha vinto 1-0 grazie a un gol di Vita. Bellocci ha parato un calcio di rigore e ha impedito al Barletta di ottenere il vantaggio. Le proteste del Vado sono state causate da un errore dell’assistente arbitrale, che ha influenzato le decisioni sul campo. La partita si è conclusa con il Vado in corsa per la salvezza e il risultato deciso da un episodio chiave.