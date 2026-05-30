Vado-Barletta 1-0 | Vita accorcia e Bellocci tiene il Vado in corsa
Nella partita Vado-Barletta, il Vado ha vinto 1-0 grazie a un gol di Vita. Bellocci ha parato un calcio di rigore e ha impedito al Barletta di ottenere il vantaggio. Le proteste del Vado sono state causate da un errore dell’assistente arbitrale, che ha influenzato le decisioni sul campo. La partita si è conclusa con il Vado in corsa per la salvezza e il risultato deciso da un episodio chiave.
? Domande chiave Come ha fatto Bellocci a negare il vantaggio al Barletta?. Quale errore dell'assistente ha scatenato le proteste del Vado?. Perché l'arbitro ha negato il rigore subito da Raffini?. Chi riuscirà a conquistare il diritto alla finale dello Scudetto?.? In Breve Gol di Vita al 40° dopo filtrante di De Rinaldis su recupero di Abonckelet.. Parate decisive di Bellocci su tiri di Franco al 7° e Lattanzio al 25°.. Ammonizione per Saltarelli al 15° minuto durante la gestione fisica del primo tempo.. Proteste del Vado per mancato rigore su Raffini al 38° minuto con arbitro Decimo.. Vado-Barletta 1-0, Vita accorcia le distanze al Chittolina: parata decisiva di Bellocci riapre la sfida per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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