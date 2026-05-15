Ci vado o non ci vado al derby? Questo è il problema | il dissidio shakespeariano di Sarri

Da ilnapolista.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico ha espresso in modo diretto le sue indecisioni riguardo alla partecipazione al derby, sottolineando di non essere convinto e menzionando un possibile impegno a Ponte Milvio con altri. Ha chiesto informazioni sulla partita, chiedendo se sarà possibile seguirla, e ha specificato che, se si dovesse giocare, preferirebbe non partecipare. La conversazione rivela un conflitto tra il desiderio di assistere all’evento e altri impegni personali o professionali, senza ulteriori dettagli su eventuali decisioni prese.

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“No veramente non mi va, ho anche un mezzo appuntamento a Ponte Milvio con gli altri. Senti, ma che tipo di partita è, non è che alle 17 state tutti a guardare Sinner, io sto buttato in un angolo, no. ah no: se si gioca non vengo. No, no.allora non vengo. Che dici vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Vengo. Vengo e mi metto così, vicino a una panchina di profilo in controluce, voi mi fate: “Maurizio vieni in là con noi dai.” e io: “andate, andate, vi raggiungo dopo.”. Vengo! Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo, no. Ciao”.  E ora Sarri che fa?. In queste ore Maurizio Sarri sta vivendo un dissidio interiore che il Nanni Moretti di Ecce Bombo al confronto era serenissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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